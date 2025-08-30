Türk sineması acı haberle sarsıldı! Anta Toros hayatını kaybetti

Acı haberi paylaşan Kıvanç Terzioğlu, mesajında "Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü tiyatrocu Nedim Saban da "Çok üzgünüm geriye güzel anılar kaldı" ifadelerini kullandı. Sanatçının ölüm nedeni ise açıklanmadı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu.

Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. Amerika'da tiyatro eğitimi gören Toros, Adını Feriha Koydum, Çocuklar Duymasın, Acı Hayat, Yarım Elma gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.

2010 yılında hayatını kaybeden, kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli idi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.