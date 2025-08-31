Düzce'de yürekleri ısıtan olay! Ambulans şoförü çocuğu o şekilde görünce...

Muayenesini yaptık, bir sorun yoktu. Ama çocuğu o şekilde bırakmak istemedim. Kendi ayakkabılarımı çıkarıp verdim. Ayağına oldu, çocuk da çok sevindi. Biz de mutlu olduk. Ben de ayağıma galoş giyip istasyona döndüm"

Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade eden Alemdar, "Çocuğun o durumuna üzülmek değil ama biz de aynı durumda olabilirdik. Çocuğu mutlu etmek istedim ve kendimi de mutlu ettim. O an hiç düşünmeden direkt ayakkabımı vermek istedim ve verdim" diye konuştu.