Gökyüzü kızıla boyanacak

Takvimler 7 Eylül'ü gösterdiğinde, Dolunay sırasında Ay'ın tamamen Dünya'nın gölgesine girmesiyle birlikte gökyüzü izleyicileri tam bir Ay tutulmasına tanıklık edecek. Tutulma sırasında Ay, koyu kırmızı bir renge bürünecek. Moskova'daki Gök Kubbe Merkezi (Planetaryum) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Ay'ın dolunay evresinde tam tutulma gerçekleşecek ve Dünya'nın doğal gölgesi Ay'ı tamamen kaplayacak. Bu sırada Ay'ın rengi kırmızıya dönecek. Tutulmanın en yoğun anı ise saat 21.12'de gerçekleşecek. Tutulmanın tüm evreleri olmasa da, özellikle tam tutulma (Ay'ın kırmızıya döndüğü "Kanlı Ay" evresi) Türkiye'den akşam saatlerinde net bir şekilde izlenebilecek.