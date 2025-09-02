Jeoloji mühendisini müdürü öldürmüştü! Acılı baba konuştu: Oğlum hırsızlıklara göz yummadığı için katledildi

DONDURMA İSTEDİLER YALANIYLA CESEDİ ESNAFLARLA BİRLİKTE ARACA YÜKLEMİŞ Baba Veysi Atılgan sözlerini şöyle sürdürdü: "Niğde'den acil dondurma istediler, bana yardım edin şu dondurma dolabını araca yükleyelim' diyerek esnaflardan yardım istemiş. Esnafların yardımıyla dondurma dolabını arabaya yüklemiş. Sonra da Niğde Altunhisar taraflarında boş araziye oğlumun cansız bedenini atmış."

ADALETİN EN AĞIR ŞEKİLDE BU CANİYE CEZA VERECEĞİNE İNANIYORUM



Katilin emniyetin yoğun çabasıyla yakalanıp, tutuklandığını ifade eden Veysi Atılgan, "Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek. Adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.