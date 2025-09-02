Jeoloji mühendisini müdürü öldürmüştü! Acılı baba konuştu: Oğlum hırsızlıklara göz yummadığı için katledildi

Aksaray'da jeoloji mühendisliğinden emekli olduktan sonra bir dondurma firmasında işe başlayan 2 çocuk babası Tekin Atılgan, kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası fabrikanın müdürü Yaşar Can Kahya'nın Atılgan'ı öldürdükten sonra dolabın içerisine koyduğu, cesedi Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir arazi attığını tespit etmiş, Kahya'yı Kayseri'de gözaltına almıştı. Yaşar Can Kahya çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
'YAPTIĞI HIRSIZLIKLARI BİLDİĞİ İÇİN OĞLUMU ÖLDÜRDÜ'
Tekin Atılgan'ın Kıbrıs Gazisi babası Veysi Atılgan duygularını SABAH'a anlattı. Oğlunun Jeoloji Mühendisliği Bölümünü birincilikte bitirdiğini, Su Ürünleri ve Ziraat Bölümlerini de okuduğunu söyledi.
Oğlunun hurharca katledildiğini ifade eden baba Atılgan, "Katil firma sahibinin oğlu. Oğluma 8 kurşun sıkarak katletti. Oğlum işten ayrılmak istediğini söylemesine rağmen firma sahibinin ısrarı üzerine çalışmaya devam etti. En son işten ayrılmaya gittiği gün oğlum istifasını vermek istemiş. 'Ben buradan ekmek yiyorum, senin hırsızlıklarına göz yumamam' demiş.
Yaşar Can olayın olduğu akşam 19.00 sıralarında oğlumu iş yerine çağırmış. Orada oğlumu katletmiş. Oğlumun cesedini buzdolabının içine koyup üzerini dondurmalarla kaplamış. Cinayetten sonra oğluma ait arabaya binip oğlumun evine gitmiş. Orada kameraların görmediği bir yerde oğlumun arabasının plakasını sökmüş.
Sonra arabasını garaja bırakmış. Sabah oğlumun arabasına tekrar binip Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kamera görmeyen noktasında otoparka bırakmış. Oradan da taksiye binip gitmiş. Sonra arabasını alıp işyerine gitmiş ve rutin sevkiyat işlemlerini yapmış. En sonunda personelleri işyerinden göndermiş" dedi.
DONDURMA İSTEDİLER YALANIYLA CESEDİ ESNAFLARLA BİRLİKTE ARACA YÜKLEMİŞ
Baba Veysi Atılgan sözlerini şöyle sürdürdü: "Niğde'den acil dondurma istediler, bana yardım edin şu dondurma dolabını araca yükleyelim' diyerek esnaflardan yardım istemiş. Esnafların yardımıyla dondurma dolabını arabaya yüklemiş. Sonra da Niğde Altunhisar taraflarında boş araziye oğlumun cansız bedenini atmış."
ADALETİN EN AĞIR ŞEKİLDE BU CANİYE CEZA VERECEĞİNE İNANIYORUM
Katilin emniyetin yoğun çabasıyla yakalanıp, tutuklandığını ifade eden Veysi Atılgan, "Bu saatten sonra hukuki süreç devreye girecek. Adaletin en ağır şekilde bu caniye ceza vereceğine inanıyorum. Sonuna kadar oğlumun yasal tüm haklarını savunacağız. Bu davadan asla vazgeçmeyeceğim. Kanunlar çerçevesinde mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.
Acılı baba Veysi Atılgan, 1988 yılında trafik kazasında 8 yaşındaki oğlunu, 2015'te hastalık nedeniyle eşini, aynı gün kız kardeşini bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, şimdi de oğlunu kaybettiğini anlattı.