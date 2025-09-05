Meteoroloji uyardı! O illere sağanak geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34