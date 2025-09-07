Kan donduran iddia: Minik Yasmin’i arızalı cihaz hayattan kopardı

Hilal (26) ve Vedat (27) Salman çifti 5 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Yasmin Elif (4) ve Arin Ece (1) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Ancak Yasmin Elif' doğduktan sonra SMA tanısı konuldu. Aile, yardım kampanyası başlattı ve 2023 yılının Haziran ayında 1 milyon 820 bin dolar parayı toplayıp evlatlarını Dubai'de tedavi ettirdi.

ARIZALI CİHAZ KULLANILDI YASMİN HAYATINI KAYBETTİ

Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda gelişme gösterirken 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Aile, minik Yasmin'e solunum cihazı aldı ve hastanede tedavi görmeye başladı. İddiaya göre, cihazın arızalı çıkması üzerine hastane doktoru, aileye ve hemşire K.G.'ye 'Bu cihazı kullanmayalım' dedi. Ancak iddiaya göre, gece vardiyasında hemşire K.G., cihazı kullandı ve Yasmin Elif'in kalbi durdu. Bunun üzerine minik Yasmin, yoğun bakıma kaldırıldı. Aile ise hastane ve hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hemşirenin işine son verilirken Yasmin Elif, dün sabah hayatını kaybetti.

'NORMAL ÖLÜM' YAZDILAR

Yasmin Elif'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından soruşturma başlatılırken Özel Altınkoza Hastanesi, dün ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı ve aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi. Taraflar arasında anlaşmazlık sürerken aile, avukatları aracılığıyla durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Yasmin Elif'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Yasmin Elif'in cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"HERKES 1 LİRA, 10 LİRA, 100 LİRA PARA VERDİ VE EVLADIMI TEDAVİ ETTİRDİK

İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hilal Salman, "SMA hastası kızım için yardım kampanyası başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai'ye götürdük ve tedavi oldu. Çok güzel gelişmeler gösteriyordu kızım. Yasmin Elif'te sadece bizim değil bütün herkesin emeği var. Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi ve evladımı tedavi ettirdik. Biz onun hakkını bırakmak istemiyoruz. Bir anne olarak soruşturma izninin çıkması için yalvarıyorum. Soruşturma izni çıksın ve aklımızdaki soruların cevabı bulunsun "dedi.

"İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Hastane hemşiresi K.G.'nin solunum cihazını kullanması üzerine kızının kalbinin durduğunu aktaran anne Salman, "Kızımın cihazında sorun olduğu için Yasmin'i kendi cihazına bağlamayacaklarını söylediler. Ancak sabah doktor arayıp hemşirelere söyledik ama Yasmin'i kendi cihazına bağlamışlar. 'Kızınızın kalbi durdu' dediler. 7 aydır kızım yoğun bakımda yatıyordu. Biz bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Tüm hukuki mercilere başvurularımızı yaptık. Bugün sabah evladımız hayatını kaybetti. Biz otopsi yapılsın, ne varsa ortaya çıksın istiyoruz. Kızımın 2 hafta sonra doğum günü vardı ama bugün onu toprağa verdim" diye konuştu.

"YASMİN ELİF ÇOK ACI ÇEKEREK VEFAT ETTİ"

Ailenin avukatı İlksen Sarıgül ise Mart ayında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Solunum cihazı kaydında 1 saat 13 dakikalık bir boşluk gözüküyor. Biz suç duyurusunda bulunduk. Biz hemşireden şüpheleniyoruz ve zaten işine son verildi. Dosya Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gitti. Ön inceleme aşaması tamamlandı, soruşturma izninin verilip verilmeyeceği henüz bize bildirilmedi. Biz soruşturma açılmasını istiyoruz. Yasmin Elif çok acı çekerek vefat etti. 7 aydır kimsenin ifadesi alınmadı. Hastane ısrarla 'Normal ölüm' raporu vermek istiyor. Biz buraya polis ekiplerini çağırdık ve otopsi yapılmasını istiyoruz. Sürecin bu kadar uzamamasını istiyoruz."

HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana'da Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatının ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti.