Banka kartını arkadaşına verdi, başına gelmeyen kalmadı: 100 yıla kadar hapsi isteniyor

Halil İbrahim Sarıaltun, 2022 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim görürken iddiaya göre arkadaşı U.P., kartının bloke olduğunu, ailesinin kendisine para göndereceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıaltun, arkadaşına banka kartını ve mobil bankacılık şifresini verdi. U.P., bir süre sonra arkadaşına annesinin rahatsız olduğu için memleketine gideceğini belirtip, okuldan ayrıldı. Arkadaşı gittikten bir süre sonra Halil İbrahim Sarıaltun'u merkezden arayan bir polis, hakkında şikayet olduğunu söyledi. Merkezde bir kişiyi dolandırmaktan hakkında şikayet olduğunu öğrenen Sarıaltun, mağdur kişinin para gönderdiği banka hesabının kartının ve mobil bankacılık bilgilerini arkadaşına verdiğini, hesabına gelen paradan haberi olmadığını söyledi. Birkaç gün sonra sabun paketleme işi yapma vaadiyle dolandırılarak verilen hesaba para gönderdiklerini söyleyen çok sayıda kişi de şikayette bulundu ve Sarıaltun hakkında soruşturmalar başladı. Soruşturmalar sonunda Halil İbrahim Sarıaltun hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan Antalya, Konya, Malatya, Batman, Ankara, Düzce ve İzmir'deki ağır ceza mahkemelerinde 10 ayrı dava açıldı.

İLK CEZASI ONANDI

Hakkında açılan davalarda toplam 100 yıla kadar hapsi istenen Sarıaltun, duruşmalarda suçlamaları reddedip, tek suçunun arkadaşı U.P.'ye güvenerek banka kartı ile mobil bankacılık şifresini vermek olduğunu belirtip, beraat talep etti. Her ay bir duruşmaya katılan Sarıaltun, şubat ayında Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada Halil İbrahim Sarıaltun'un suçladığı arkadaşı U.P. ise kimsenin kartını almadığını ve kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahkeme heyeti tarafından suçsuz bulunan U.P., beraat etti. Sarıaltun, karara itiraz ederek dosyaya istinafa gönderdi. İtirazı değerlendiren Konya Bölge Adliyesi 8'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını isabetli bulup, kararı oy birliğiyle onadı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'BAZ SİNYALİ' DETAYI

Devam eden davalardan olan Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarıaltun'un iddiaları sonrası mahkeme heyeti, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan 13 sayfalık raporda; Halil İbrahim Sarıaltun'un banka hesabına tanımlı telefon numarasının U.P.'ye ait olduğu, paraların çekildiği saatlerde ATM'ler bölgesinde baz sinyali verdiği, Sarıaltun'un telefonunun ise aynı saatlerde Gaziantep'te baz sinyali verdiği tespit edildi. Halil İbrahim Sarıaltun'un avukatı Kemal Yavuz, müvekkilinin tamamen arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Dolandırılan mağdurlardan alınan paralardan ve banka kartını arkadaşına vermesinden dolayı müvekkilinin hiçbir maddi menfaati olmadığını belirten Yavuz, bunun dışında Sarıaltun ailesi tarafından şikayetçilere paraları ödenerek mağduriyetlerinin de giderildiğini ifade etti.