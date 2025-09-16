MEB Türkiye’ye ilk yardımı öğretecek

SAĞLIK personelinin bulunmadığı, saniyelerle yarışıldığı zamanlarda ilk yardım hayati önem taşıyor. Örneğin, soluksuz kalan kişinin 5 dakikada beyin hücreleri ölmeye başlıyor. Kişi heimlich manevrası ile çok kolay bir yöntemle kurtarılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk yardımın doğru ve bilinçli şekilde öğrenilmesi için harekete geçti. Yeni devreye alınan siteyle eğitim videolarına, animasyonlara, etkileşimli içeriklere, temel ilk yardım bilgilerine ulaşılabilecek. Yeni uygulama ile öğrencilerin yanı sıra okullarda görev yapan yönetici, öğretmen, personel, veli ve okul paydaşlarından (okul gıda işletmecileri, okul servis şoförleri) oluşan hedef gruba yönelik ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, sakatlanmaların azaltılması, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda öğrenimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor.