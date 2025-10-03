Gece müze ziyaretleri 2 kasım’a kadar uzatıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini, yoğun talep üzerine Efes ve Side ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar devam edeceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu. Bakan Ersoy, "Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi. 'Üç, iki, bir.' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor" ifadelerini kullandı.