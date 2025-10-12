Mardin’deki yangın faciasından kahreden haber! Bekir’den sonra Merve de hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelen acı haberle tüm Türkiye yasa boğuldu. Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iki küçük çocuğun hayatına mal oldu. Olayda can kaybı 2'ye yükseldi.

Yangın, akşam saatlerinde 751 Sokak'taki bir dairede çıktı. Yangının başlamasının ardından patlama sesinin de duyulması, mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

VİNÇLE DUVAR KIRILARAK TAHLİYE EDİLDİLER

İddiaya göre, ekiplerin kapıyı açamaması üzerine eve ulaşmak için vinç yardımıyla duvar kırıldı. Alevlerin sardığı evden tahliye edilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Toplamda 13 kişinin yaralandığı faciada, maalesef ilk acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Bekir Çeçen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 YAŞINDAKİ MERVE'DEN DE ACI HABER GELDİ

Bekir Çeçen'in vefatının ardından, durumu ağır olan ve Diyarbakır'a sevk edilen yaralılardan 5 yaşındaki Merve Kerse'den de üzücü haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Merve de hayatını kaybetti. Mahalle sakini Furkan Yalçınkaya, olayın dehşetini "Mahalleye doğru geliyordum, patlama sesi duydum. Ambulanslar geldi, kapı açılmadı. Duvarı kırdılar, içeri girdiler. Küçük çocuklar vardı, yanmışlardı," sözleriyle anlattı.

Yangında yaralanan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K.'nin durumlarının hâlâ ağır olduğu öğrenildi. Merve ve Bekir'in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırılırken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.