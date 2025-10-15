Bornova'da bütçe tartışmaları damga vurdu: “Sürekli borç alıp satış yapmak çare olmaz”

Bornova Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na bütçe tartışmaları damga vurdu. Bornova Belediyesi'nin 2026 yılı için hazırladığı mali tabloda gelir bütçesi 7 milyar 100 milyon TL, gider bütçesi ise 7,5 milyar TL olarak belirlendi. AK Parti Meclis Üyesi Musa Çevik, Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye sosyal belediyecilik anlayışından uzak olduğunu savunarak, "İnşallah dönem sonunda ilçemiz Karşıyaka ve Buca'nın düştüğü duruma düşmez" dedi.

MALİ ÇÖKÜŞÜN RAPORU

Bütçe eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Sait Tatlı da katılarak, "Öncelikle, borçla değil akılla yönetilen bir Bornova istiyoruz. Bu birinci önceliğimiz ve temennimiz. Bugün karşımızda duran 2026 bütçesi bir hizmet planı değil maalesef bir mali çöküşün raporu. Bornova Belediyesi yönetimi göreve geldiğinden bu yana borç almayı alışkanlık haline, satış yapmayı ise bir çözüm haline getirdi. Bunun örneği 2025 yılı içerisinde yaklaşık 560 milyon liralık bir borçlanma yapmıştır, bunun faiz ödemeleriyle birlikte bugün bu çekilen kredinin belediyemize yaklaşık 1 milyar liralık bir yükün altına sokmuştur. Kasasında 150 milyon liralık bir fazlayla ve borçsuz alınan bir belediye, bugün satışa çıkartılmış taşınmazlarıyla, artan faiz yüküyle ve 10 ile 50 kat arasında değişen emlak vergilerinin zamlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır" diye konuştu.