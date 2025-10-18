Kruvaziyer turizmi 12 yılın zirvesinde

KRUVAZİYER turizminde Türkiye'deki 19 limanda, ocak- eylül döneminde 1 milyon 710 bin 454 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak- eylül döneminde limanlarda 2013'ten sonra en fazla yolcu sayısına ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; ocak- eylül döneminde limanlara 1075 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle 1 milyon 710 bin 454 yolcu hareketliliği yaşandı.

KUŞADASI BÜYÜME LOKOMOTİFİ

Kruvaziyer turizminde 19 limana demirleyen gemilerde, temmuzda 326 bin 450, ağustosta 357 bin 646, eylülde 294 bin 56 yolcu taşındı. Aydın'ın turizmde göz bebeği olan Kuşadası Limanı, 2025'in ilk dokuz ayında 825 bini aşkın turist ağırlayarak Türkiye kruvaziyer turizminde

zirveye çıktı. AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş,"Bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen kararlı turizm ve altyapı politikalarının eseridir. Her alanda olduğu gibi turizmde de Türkiye büyüyor; Aydın ve Kuşadası ise bu büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor" dedi. Sarıbaş, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde Kuşadası Limanı'nın 493 gemi ve 825 bin 647 yolcu ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen limanı olduğunu vurguladı. Milletvekili Sarıbaş, yaptığı açıklamada, "İstanbul limanları 495 bin 186, Bodrum Limanı ise 117 bin 985 yolcuyla Kuşadası'nı takip etti. Bu tablo, Aydınımızın ve Kuşadası'mızın turizmdeki gücünü ve ülkemizin büyüyen cazibesini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı