Efsane başladı: Milyonlar ekrana kitlendi

Atv'nin önemli yapımlarından olan ve iple çekilen Kuruluş Orhan, geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da aynı anda yayınlanan dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü. #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme giren dizi, gece boyunca Türkiye gündeminde üçüncü sırada ve dünya gündeminde yer aldı. Kuruluş Orhan'ın ilk bölümünde; Bursa Kuşatmasının uzaması Orhan Bey'in üstündeki baskıyı artırdı. Cerkutay'ın getirdiği yenilgi haberinin ardından obada büyük bir üzüntü yaşanırken Osman Bey de durumun nedenlerini dinlemek için tüm beyleri toya çağırdı. Ahalinin moralini yükseltmek için konuşma yapan Osman Bey "Toydan çıkacak karar ne olursa olsun Bursa'nın sonu olacak" dedi.

NİLÜFER ORDUGAHA GELDİ

Osman Bey'in herkesi toya çağırdığı haberinin geldiği ordugahta Şahinşah Bey'in başını çektiği grup bu duruma oldukça sevinirken, Orhan Bey'in üzerindeki baskı da iyice arttı. Şehre bir sevkiyat olduğunu düşünen ve bunun nereden olduğunu ortaya çıkarmak için araştırmalar yapan Orhan Bey, ordugaha Nilüfer Hatun'un gelmesiyle biraz olsun moral buldu. Bursa'ya yapılan sevkiyatın yerini tespit eden Orhan Bey, kardeşi Halime ve Alpleri ile sevkiyat yerine baskın yapıp, Bursa'ya girecek yardım malzemesi ve erzak ne varsa ateşe verdi.