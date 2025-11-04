Motosiklet kazaları alarm veriyor

Özellikle büyük şehirlerde motosiklet kullanımının yaygınlaşması, buna paralel olarak ölüm ve yaralanma oranlarında ciddi artış yaşanmasına neden oluyor. TÜİK ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, ölümlü motosiklet kazası sayısı 2021 yılında 1.350, 2022 yılında 1.600, 2023 yılında ise 2 bin olarak kaydedildi.
ÜÇ KAZADAN BİRİ
Sadece 2024'ün ilk 9 ayında, 35.000'den fazla motosikletli kaza kayıtlara girdi. 2.500'den fazla kişi ise ağır yaralandı. Verilere göre, her 3 trafik ölümünden biri motosiklet kaynaklı gerçekleşiyor. Çoğu kazada kask takılmadığı ve hız sınırının ihlal edildiği tespit edildi. ARTIŞIN NEDENLERİ
Uzmanlar motosiklet kazalarının nedenleri arasında kuryelik sisteminin büyümesi (Yemek & paket servis), şehir içi trafikte motosikletin hız ve zaman avantajı, denetimsizlik, eğitim eksikliği, ucuz ve korumasız ulaşım tercihi olarak gösteriliyor. Uzmanlar, özellikle kuryelik yapan genç sürücülerin uzun mesai ve düşük ücret nedeniyle zaman baskısı altında hız yaptığını belirtiyor. Trafik Güvenliği Uzmanı Dr. Çetin Aydın açıklamasında "Motosiklet kazalarının yüzde 70'i şehir içi ve 50 km/s hızın altında oluyor. Yani hız yüksek olmasa bile korumasız kalmak ölüm riskini artırıyor. Motosiklet sürmek ehliyet almaktan ibaret değil; mutlaka ileri sürüş eğitimi şart olmalı" diye konuştu.
KORUNMA YOLLARI
Aydın açıklamasında motosiklet kazalarından korunma yollarından da bahsederek şöyle konuştu; "Kask ve koruyucu ekipman zorunluluğu denetlenmeli. Kuryelere hız ve zaman baskısı uygulayan firmalara ceza getirilmeli. Trafik polisi denetimlerinin artırılması ve sürücülere zorunlu motosiklet eğitim programı da kazalara karşı alınacak önlemler arasında. Engin Çağlar'ın ölümü açık bir çağrı niteliğinde. Her motosiklet kazasında sadece bir sürücü değil, bir aile, bir hayat, bir hikaye eksiliyor."
İZMİR'DE DRONE İLE DENETİM
500 bin motosikletin bulunduğu İzmir'de İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent trafiğinde drone ile denetlemeler yaptı. 2025 yılının ilk 10 ayında bin 137 adet motosiklet ve sürücü denetlenirken, 182. 285 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 23. 798 motosiklet ise trafikten men edildi.
ASFALT ZEMİNE SAVRULAN GENÇ KURTARILAMADI
İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen motosikletteki 19 yaşındaki genç öldü, 2 genç de yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Çeşme-İzmir Otoyolu Alaçatı yol ayrımında meydana geldi. M.C.N. (16) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. M.C.N. ile arkasındaki arkadaşları A.Y. (17) ve Süleyman Uçar, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Uçar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.