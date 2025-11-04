Motosiklet kazaları alarm veriyor

İZMİR'DE DRONE İLE DENETİM

500 bin motosikletin bulunduğu İzmir'de İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent trafiğinde drone ile denetlemeler yaptı. 2025 yılının ilk 10 ayında bin 137 adet motosiklet ve sürücü denetlenirken, 182. 285 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 23. 798 motosiklet ise trafikten men edildi.

ASFALT ZEMİNE SAVRULAN GENÇ KURTARILAMADI

İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen motosikletteki 19 yaşındaki genç öldü, 2 genç de yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Çeşme-İzmir Otoyolu Alaçatı yol ayrımında meydana geldi. M.C.N. (16) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. M.C.N. ile arkasındaki arkadaşları A.Y. (17) ve Süleyman Uçar, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Uçar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.