Kanser babasına bakmak için çalışıyordu! Kocaeli'deki fabrika yangın faciasında hayatını kaybetti!

15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir ve arkadaşı Cansu Esatoğlu ile birlikte parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Tuğba'nın hikayesi yürek burktu.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin tek umudu haline gelen Tuğba'nın, kanserle mücadele eden babası Vedat Taşdemir ve ameliyat geçiren annesi için çalıştığı öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitiren 6 kadın işçiden biri olan Tuğba, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla sigortasız olarak Ravive parfüm dolum atölyesinde çalışıyordu.