Kanser babasına bakmak için çalışıyordu! Kocaeli'deki fabrika yangın faciasında hayatını kaybetti!

Kocaeli Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 6 kadının yaşamını yitirdiği parfüm dolum atölyesi patlamasında yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir’in, kanser hastası babasına ve ameliyatlı annesine bakmak için sigortasız çalıştığı öğrenildi. Öte yandan yakınlarından alınan bilgilere göre Taşdemir, kazadan önceki sabah anne ve babasına dönüp, 'Ben size bakacağım, hiç evlenmeyeceğim' dediği aktarıldı.

15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir ve arkadaşı Cansu Esatoğlu ile birlikte parfüm fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Tuğba'nın hikayesi yürek burktu.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin tek umudu haline gelen Tuğba'nın, kanserle mücadele eden babası Vedat Taşdemir ve ameliyat geçiren annesi için çalıştığı öğrenildi.

Patlamada yaşamını yitiren 6 kadın işçiden biri olan Tuğba, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla sigortasız olarak Ravive parfüm dolum atölyesinde çalışıyordu.

BABASINA BAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Tuğba'nın yakınları ve arkadaşlarından edinilen bilgilere göre;Babası Vedat Taşdemir'in uzun süredir kanser tedavisi gördüğü, annesinin ise kısa süre önce kadın hastalıkları nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Tuğba'nın bu nedenle çalışmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yakınlarının anlattıklarına göre Tuğba, kazadan önceki sabah evden çıkarken anne ve babasına dönüp, "Ben size bakacağım, hiç evlenmeyeceğim" dediği öğrenildi.

