Bıçakla gitti silahla karşılık buldu! 'İade kargo ücreti' kavgası kanlı bitti!

İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fidan Sokak'ta saat 13.00 sıralarında kargo ücreti krizi nedeniyle başlayan tartışma, sokağı savaş alanına çevirdi. İş yeri sahibi H.K. ile kargo çalışanları Tolga D. ve Deniz T. arasında, iade edilen kargonun ücreti sebebiyle yüksek sesli bir tartışma yaşandı.

BIÇAKLA GERİ DÖNDÜ, SİLAHLA KARŞILIK BULDU

İddialara göre, tehditler savurarak olay yerinden ayrılan kargo çalışanı, kısa bir süre sonra elinde bıçakla geri geldi. Bu sırada iş yeri sahibi H.K., belindeki silahı çekerek kargo çalışanını uyardı ve elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Ancak tansiyonun düşmemesi ve kargo çalışanının geri adım atmaması üzerine H.K., dehşet verici bir kararla çalışanların bacaklarına doğru peş peşe ateş açtı.

İKİ KİŞİ YARALANDI, DEHŞET ANLARI KAYDEDİLDİ

Açılan ateş sonucu Tolga D. ve Deniz T. bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çok sayıda boş kovan tespit ederken, şüpheli iş yeri sahibi H.K. olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çok yönlü bir operasyon başlattı.