60 yaş üstü kişiler eğitimle üniversiteli olacak

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 2019'da, 60 yaş üstü bireylerin yaşam boyu öğrenme sürecine katılmasını hedefleyen "3. Yaş Üniversitesi" programını başlattıklarını anlattı. Eğitimlerin, ilk aşamada bir yıllık süreyi kapsadığını aktaran Aydın, "Mezun olan öğrencilerimiz 'biz bir yere gitmeyiz, eğitimimiz devam etsin, yeni dersler koyun' dediler. Bizler de hem temel hem de ileri seviye başlattık. Bu yıl da Gülhane'de başlattığımız 3. Yaş Üniversitesine de 26 öğrencimiz müracaat etti" diye konuştu. Aydın, 3. Yaş Üniversitesine başvuranların ilkokul mezunu ve 60 yaşın üzerinde olması gerektiğini bildirdi.