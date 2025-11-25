Paybull A.Ş'ye 'yasa dışı bahis' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.