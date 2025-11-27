Bu yazı genç kardeşlerime!

Genç kardeşim. Dijital dünyanın, internetin altını üstüne getirip, yapay zekâya nal toplatan siz kardeşlerimiz de sanal âlemin alın teri döken fikir işçilerisiniz. Sadece kazma kürekle, bedenen yapılan işlerde alın teri dökülmez. Sizler sadece oyunlar ve birtakım eğlendirici şeyler peşinde olmayacak kadar zekâya ve şuura sahipsiniz. Hem kendinize hem de vatan ve millete fayda verecek şeyler peşindesiniz ve gerçekten bir emek vermektesiniz. Emeğiniz kıymetli; inşallah uğraşılarınız da kıymetli olur. Hem burada, hem de istikbalde göz kamaştırıcı ebedî saadetleri yakalarsınız. Gelelim asıl meseleye: Genç kardeşim, size 2 x 2 = 4 ettiğini öğrettik ama yıldızlar sayısı x intizam = Allah'ın kudreti olduğunu öğretemedik. Genç kardeşim, fiziği, geometriyi öğrettik ama yüzü ve gözü en hassas hesaplarla yaratan Allah'ın eşsiz tasarımcılığını öğretemedik ve her insana özel imza olan parmak izinin bırakıldığını aklınıza, yüreğinize yazamadık.

Konuk Yazar Selahattin Gezer yazdı...

PASAPORTSUZ OLMAZ

Kardeşim, kahvaltıya kaldırdık ama sizi ruhun ve kalbin kahvaltısı olan namaza kaldıramadık. Genç kardeşim, size fotosentezi; bitkilerin, güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoza (şeker) ve oksijene dönüştürdüğünü öğrettik ama fani ve kararsız dünyayı iyi değerlendirerek ahiret için oksijeni ebedî şekere ve tatlara çevirecek uhrevî fotosentezi, yani Allah'a kulluğu öğretemedik. Hücre bölünmesini öğrettik; Müslümanların bölünmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu ve şeytanların işine yaradığını; birliğin ise ne kadar elzem ve önemli olduğunu, büyük bir güce ulaştıracağını öğretemedik. İnkılâp tarihini öğrettik, ancak zerreden bir çiğnemlik ete; ana rahminde geçirdiğin inkılapları - değişimleri ve çocukluktan yetişkinliğe tamamen Allah'ın ilmi ve iradesiyle kavuştuğunu anlatamadık ki bu azim inkılaplar karşısında "Süphanallah" deyip, teşekkür ederek secdeye gidesin ve devleşesin. Genç kardeşim, imkanlar dahilinde ve istisnalarımız hariç, kebabın, tatlının en iyisi nerede diye sizi alıp götürdük ama ebedî kebaplar, tatlılar ve lezzetler nerede diye alıp götüremedik. Elinize bilgisayar, tablet verdik ama bilgiyi sayan, hakikatleri tablet şeklinde gösteren kitaplara ve tefekküre davet edemedik. Midemize gösterdiğimiz hassasiyeti aklımıza, ruhumuza, kalbimize gösteremedik; midemizi doyurduk ama onları aç bıraktık. Genç kardeşim, ana-baba olarak suçluyuz, yakınlar olarak suçluyuz; devlet olarak, eğitim ve eğitimci olarak suçluyuz; medya olarak, sanatın her dalında icracı olarak, yazarçizer olarak suçluyuz: sizlere hakikatleri, dünya ve ahirette gerekli olan güzel ahlâkı, edebi ve hayayı, insanlığı öğretemedik. Öğretemezken de öğretecek olanlara; bilime, ilahi sanat olan tabiata, yaprak yaprak, çiçek çiçek, meyve meyve tevhidi ilan eden güçlü seslere kulak vermeye sevk edemedik. Ey pırıl pırıl genç kardeşlerim: Bir yolculuk için bindiğiniz arabayı veya otobüsü şehirden çıktığınızda durdursalar ve hepinizi indirip, sırayla sorsalar: "Nereden gelip, nereye gidiyorsunuz ve ne için?" diye sorsalar. Herkes makul bir cevap verse. Sadece biri; "Vallahi nereden bindiğimi, nereye gittiğimi ve ne için gittiğimi bilmiyorum" dese bu cevap nasıl karşılanır ve bu kişiye sakıncalı diye bakmazlar mı? Belki de hesap sormak için alıp götürürler. İnsan, kâinatta dünya otobüsüyle, dünya uçağıyla saniyede otuz kilometre hızla büyük bir seyahate çıkmış. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi ve ne için dünyaya geldiğimizi bilmemiz lazım gelmez mi? Bu yolculukta iman ve şuur pasaportuna sahip olmamız gerekmez mi? Pasaportsuz olmaz ki! Ey kariyer planlaması yapan, akıllı ve eski dönemlere göre her türlü imkânı bol zekâ küpü genç kardeşlerim: sizlere borçluyuz, sizlere karşı mahcubuz. Sizlerin midesini doyurduk, sırtınızı, ayağınızı giydirdik ama geleceğinizi - ebedi hayatınızı ayazda bıraktık; ruhunuzu ve kalbinizi giydiremedik. Sizi çok sevdik ama önünüzde büyük bir uçurum olan, kara delik olan

yaradılış gayesini bilmemek tehlikesinden haberdar edemedik. Dünya saniyede otuz kilometre hızla ebedî tehlikelere doğru giderken size güzel örnek olup, Allah'a kul olma, rızasını kazanma şevki kazandıramadık.

SUÇUMUZ ÇOK BÜYÜK

Genç kardeşim, size karşı suçumuz büyük; ayağınıza ayakkabı alırken, ayağınızın ne kadar büyük bir sanat-ı ilahi olduğunu anlatamadık ve o ayakların teşekkürü olarak doğru yolda yürümenizi size şevk verici şekilde anlatamadık. Önünüze yemeği, meyveleri koyarken o nimetlerin nerelerden geldiğini, Toprak fabrikasında Allah'ın kudretiyle, ilmiyle nasıl şekillendiğini, içerisine tat, lezzet, dışına göze hoş gelen renklerin verildiğini ve buna şükür olarak helal yemek gerektiğini ve Allah'a şükretmek, ibadet etmek gerektiğini öğretemedik. İnternetin hidayet dolu veri zerrelerini ekranlarınıza getirip, sağlıklı ve aydınlatıcı paylaşımlardan tefekküre kapı açıp ilmî gelişiminizi sağlayamadık, irin dolu paylaşımlarla pak sinelerinizin kirlenmesine sebep olduk. Bediüzzaman Hazretlerinin şu muhteşem: "Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek." tespiti muazzam bir hatırlatmadır. Ayrıca, şu ibretlik tespiti de muhteşem: "Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. "Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar" dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz." diyor. Bu abiniz de bizleri değil, Risale-i Nur'ları okuyun, dinleyin, hayatın gayesini öğrenip sarsılmaz bir imanla ebedî hayatınızı kurtarın diyor. Gençlik çabuk geçiyor, günahların ve hataların pişmanlığı sadece burada bir ömür sürmüyor. Cennet sizleri bekliyor, seccade sizleri bekliyor; önünüz aydınlık olsun.