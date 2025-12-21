ATV'NİN yeni başlayacak dizisi 'Aynı Yağmur Altında' Londra'da sete çıktı. Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği ve senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ile Hakan Kandal'ın kaleme aldığı yeni diziden ilk görüntüler geldi. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin Londra çekimleri, hikayenin başlangıç noktasını oluşturacak. İlk karşılaşmaların yaşandığı Londra sahneleri, karakterlerin kaderini değiştirecek. İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.