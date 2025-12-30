  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Uyuşturucu deposuna baskın! 4 kişiye gözaltı

Edirne'de polisin bir depoda yaptığı aramada yıl başında piyasaya sürülecek çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K., E.K., E.K. ve E.D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA