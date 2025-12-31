Gökmen Özdenak kimdir? Gökmen Özdenak öldü mü?

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Alınan bilgiye göre eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak vefat etti. İşte Gökmen Özdenak'ın hayatı…
GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?
Gökmen Özdenak, 22 Haziran 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk eski millî futbolcu ve spor yazarı olan Özdenak, Galatasaray ve İstanbulspor formalarıyla Türk futboluna damga vuran isimlerden biri oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından spor yazarlığı ve televizyon yorumculuğu yaptı. Kamuoyunda "Ayı Gökmen" lakabıyla da tanındı.
Eski millî kalecilerden ve Galatasaray ile İstanbulspor'un eski futbolcularından Yasin Özdenak'ın abisidir.
Futbolculuk Kariyeri
Kulüp Kariyeri
Gökmen Özdenak, profesyonel futbol kariyerinde İstanbulspor ve Galatasaray formalarını giydi.
Galatasaray'da geçirdiği 13 yıllık dönemde, kulüp tarihinin önemli başarılarına tanıklık etti. Bu süreçte:
4 lig şampiyonluğu
kazanan kadrolarda yer aldı.
1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'ndaki 50. golünü attı. Golcülüğü ve özellikle kafa vuruşlarındaki başarısıyla tanındı.
Gökmen Özdenak, 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Millî Takım Kariyeri
Gökmen Özdenak, millî formayı toplam 15 kez giydi. Millî takım kariyeri şu şekildedir:
Türkiye U-18: 1 maç
Türkiye U-21: 4 maç
Türkiye A Millî Takımı: 9 maç
Millî maçlarda 1 gol kaydetti.
Millî Takım Golü
12 Ekim 1975
Yer: 23 Ağustos Stadyumu, Bükreş (Romanya)
Rakip: Romanya
Maç: Hazırlık karşılaşması
Skor: Romanya 2 – Türkiye 2
Not: Ev sahibi olarak Türkiye baz alınmıştır.
Futbol Sonrası Kariyeri
Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığına yönelen Gökmen Özdenak, uzun yıllar farklı televizyon kanallarında yayınlanan Telegol programında yorumculuk yaptı.
2015 yılından itibaren, Ziya Şengül ile birlikte TVem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı programda yorumculuk görevini sürdürdü.
Başarıları
Futbolcu Olarak
Galatasaray (12 Kupa)
Türkiye Süper Lig (4): 1969, 1971, 1972, 1973
Süper Kupa (2): 1969, 1972
Türkiye Kupası (3): 1969, 1973, 1976
Başbakanlık Kupası (2): 1975, 1979
Türkiye 50. Yıl Kupası (1): 1973