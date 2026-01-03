Yukay davasında kritik tanık Kıcanç Tatlıtuğ dinlenecek

YALOVA'DAN denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, Yukay ile telefonda son kez görüşen arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'tanık' olarak dinlenilecek. Hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) Yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

ERTELENDİ

HAKIM, Kıvanç Tatlıtuğ'un da dava kapsamında 'tanık' olarak bir kez daha dinlenmesini istedi. Kıvanç Tatlıtuğ için müzekkere yazılacağını belirten hakim, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay için de SEGBİS talimatı yazılmasına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.