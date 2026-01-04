Bağırsak floranız bozuk olabilir mi?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Diyet yapıyorum ama şişkinliğim hiç geçmiyor." Bu cümle sana tanıdık geliyorsa, sorun düşündüğünden farklı bir yerde olabilir. Çünkü her zaman mesele ne kadar yediğimiz değil, vücudun yediklerimizi nasıl kullandığıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar bazı bilgileri açıkça gösteriyor.

MİKROBİYOTA NEDİR?

Bağırsak florası bozuksa, en doğru diyet bile beklenen sonucu vermeyebilir. Peki bağırsaklar kilo kontrolünde neden bu kadar önemli? Bağırsak florası, sindirim sistemimizde yaşayan trilyonlarca mikroorganizmadan oluşur. Bu mikroorganizmalar sadece besinleri parçalamakla kalmaz; aynı zamanda vücudun genel dengesini yönetir. Bağırsak florası: -Besinlerin sindirilmesini ve emilimini etkiler. -Enerji dengesini düzenler. -Bağışıklık sisteminin büyük bir bölümünü yönetir. -Açlık ve toklukla ilişkili hormonların salınımında rol oynar. Bu yüzden bağırsaklar sadece sindirim sistemi değil, metabolizmanın merkezidir.

BOZULURSA NE OLUR?

Mikrobiyotadaki denge bozulduğunda vücut bunu hemen hissettirir. En sık karşılaşılan belirtiler şunlardır: -Şişkinlik, gaz ve hazımsızlık -Kabızlık veya ishal -Gün içinde ani açlık atakları -Tatlı isteğinde artış -Kan şekeri dalgalanmaları Ve belki de en önemlisi: Vücut aldığı enerjiyi verimli kullanamaz. Bu durumda kişi az yese bile kilo vermekte zorlanabilir ya da sürekli yorgun hissedebilir. Sağlıklı bir mikrobiyota için mucizeye gerek yoktur; süreklilik yeterlidir. -Sebze, meyve ve tam tahıllar gibi lifli besinlere yer verilmeli -Yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar düzenli tüketilmeli -Gün içinde yeterli miktarda su içilmeli -Öğün saatleri mümkün olduğunca düzenli olmalı

SORUN ZEMİNDE OLABİLİR

SONUÇ olarak sorun diyette değil, zeminde olabilir. Diyeti bir bina olarak düşünürsek, bağırsak florası onun temelidir. Temel sağlam değilse, en iyi diyet bile uzun vadede sürdürülemez. Gerçek kilo yönetimi; sadece ne kadar yediğimize değil, vücudun yediklerimize nasıl tepki verdiğine bakmayı gerektirir. Bağırsaklarını desteklemek, aslında tüm metabolizmayı desteklemektir.