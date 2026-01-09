Leonardo Da Vinci’nin çiziminden DNA elde edildi

Bilim insanları, Leonardo da Vinci'ye ait bir çizimden elde edilen DNA örneğinin Rönesans dahisine ait olabileceğini açıkladı. Bulgular, da Vinci'nin dünyayı algılayış biçiminin genetik bir temeli olup olmadığını araştırma ihtimalini gündeme getirdi. Araştırmacılar, Leonardo da Vinci DNA Projesi kapsamında Nisan 2024'te, "Holy Child" adlı kırmızı tebeşir çizimini özel bir yöntemle örnekledi. Yeni yayımlanan bilimsel makalede, bu örneklerden elde edilen DNA'nın, 500 yılı aşkın bir süre önce çizimi yapan da Vinci'ye ait olabileceği savunuldu.

ORTAK ATASI BULUNDU

Çalışmada, babadan oğula aktarılan Y kromozomu dizilimi analiz edildi. Araştırmacılar, çizimden elde edilen DNA ile Leonardo'nun kuzenine ait bir mektuptan alınan DNA örneğini karşılaştırdı. Her iki örneğin de, da Vinci'nin doğduğu İtalya, Toskana'da ortak bir ataya işaret eden genetik gruba ait olduğu belirlendi. Araştırmacılar, henüz kesin bir sonuca varılamadığını vurgularken, bu bulgunun da Vinci'nin DNA'sını çözmeye yönelik bir adım olabileceğini belirtti. Bilim insanları, da Vinci'nin çizimlerinin sıradan bir gözlem yeteneğinin ötesinde olduğunu düşünüyor. Örneğin sanatçı, bir yusufçuğun uçuş sırasında kanatlarını dönüşümlü kaldırmasını doğru şekilde tasvir edebilmişti.