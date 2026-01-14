CHP’nin kurultay davası 23 Şubat’a ertelendi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya dün sanık beyanlarıyla devam edildi. Dava kapsamında, İmamoğlu'nun yanı sıra, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yargılanıyor. İmamoğlu savunmasında, kurultay sürecinde Divan Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından teklif edildiğini belirterek, "Bu süreçte ne adaylara yönelik herhangi bir telkinim ne de iradeyi etkilemeye dönük bir tutumum söz konusu olmuştur" dedi. Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, 23 Şubat'a ertelendi.