Elektrikli tuzak kuran komşuya 13 yıl hapis

ANTALYA'DA komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhan Kaynar (52) ve taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan sanık Kaynar, amacının korkutmak olduğunu öne sürerek, "Birçok insanı elektrik çarpar ama ölmezler. Tahliyemi istiyorum" dedi. Müşteki Tezcan K. ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.