Yasa dışı bahis ile mücadelede yol haritası nasıl olacak? İşte 71 maddelik eylem planı

ÜÇLÜ KISKAÇ MODELİ Yasa dışı bahis zinciri eş zamanlı takip edilecek. Sosyal medyada reklamı yapılan hesap, ödeme sisteminde parayı alan IBAN ve kripto varlıklarda çıkış yapan cüzdan olmak üzere üç alan eşleştirilerek ağ yapısı ortaya çıkarılacak.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 71 maddelik eylem planı devreye alınıyor. Yasa dışı bahis ağlarının tespit, izleme ve müdahale kapasitesi artırılacak.

HUB HESAPLAR HEDEFTE HUB hesaplar kapsamında merkez hesaplar etkisiz hale getirilecek. Tek tek hesaplar yerine merkez (hub) yapılar tespit edilecek. Admin ilişkileri incelenecek. DM yönlendirmeleri analiz edilecek. Takip–takipçi kümeleri haritalandırılacak.

BANKALAR VE ÖDEME SİSTEMLERİNE SIKI DENETİM

Bankalar ve ödeme kuruluşları yasa dışı bahisle bağlantılı finansal hareketlere karşı alarm durumuna geçiriliyor. MASAK verilerine göre, son yıllarda yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 280 binden fazla banka hesabının kullanıldığı tespit edildi. Bu tablo üzerine denetimler sıkılaştırıldı. Düşük tutarlı ama sık transferleri, Aynı IP / cihazdan çoklu işlemleri, Gece yoğunlaşan para hareketlerini ve açıklamasız transferleri otomatik risk skoruna yazacak, özel takibe alacak.

KRİPTO VARLIKLAR İZLEME ALTINDA

Kripto çıkış noktaları da takip edilecek. Dijital cüzdan–IBAN bağlantıları eşleştirilecek. Uluslararası borsalarla iş birliği artırılacak. Ayrıca Sınır ötesi yapı nedeniyle ortak operasyonlar devreye girecek.