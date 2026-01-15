Huzurevi katili kendini savundu: Vedalaşacaktım

KALDIĞI huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 yaşlıyı meyve bıçağıyla öldüren huzurevi sakininin, üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanmasına devam edildi. Kendisini savunan 65 yaşındaki adam, cinayeti işlediği dönemdeki başhemşire ile şube müdürünün suçlu olduğunu öne sürüp, "Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" ifadelerini kullandı.

UYKUDA SALDIRDI

Antalya, Döşemealtı 'ndaki Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana gelen olayda, huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırmıştı. Süğüt, saldırıyı duyarak odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklamasının ardından yangın merdiveninden kaçarak kayıplara karışmıştı.