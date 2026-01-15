Vatandaşlardan tepkiler çığ gibi gelmişti! RTÜK o yapımlara ceza yağdırdı!





DİSNEY+ VE SPOTİFY'A DA YAPTIRIM UYGULANDI



Üst Kurulda "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayımlanan ve Hasan Can Kaya tarafından sunulan "Konuşanlar" adlı programdaki genel ahlaka aykırı nitelikte içerikler ile argo ve küfürlü ifadeler ele alındı.



Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine, hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine işaret eden Üst Kurul, programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini belirledi.



Bu gerekçelerle "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanunda yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.