Antalya’da aracın içinde yanmış ceset bulundu

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde önceki akşam araç içerisinde yanmış halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi.

DETAYLI ARAŞTIRMA

ARAÇ yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, araç içerisinde bir kişinin yanmış halde olduğunu fark etti. Erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu

belirlenirken jandarma araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı.