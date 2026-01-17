Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı deşifre oldu!

MILLI İstihbarat Teşkilatı (MİT), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından olan ve firar eden FETÖ'cü Cemal Karaata'nın Kanada'da 'Salih Ada' ismiyle lüks içindeki yaşamını ortaya çıkardı. Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Cemal Karaata'nın, isim değişikliği ile güvenlik birimlerinin kayıtlarından kaçarak Kanada'da yaşamını sürdürdüğü belirlendi.

LÜKS EVDE YAŞIYOR

'SALIH Ada' ismini kullanan Cemal Karaata'nın, 'Waterloo The Boardwalk Suite 406' adresinde bulunan 'Qualia Counselling Services' adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı saptandı. Karaata'nın çocuklarının okul masraflarının örgüt tarafından karşılandığı, eşinin aracı, oturdukları bahçeli lüks evin de örgüt finansmanı ile temin edildiği belirlendi. 'Sadık' ve 'Yavuz' kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce bölümünde yardımcı doçent unvanıyla çalışıyordu. FETÖ'nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu. Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata'nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden birinin Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu belirtildi. Karaata'nın Kanada'da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi ile diken üstünde yaşadığı öğrenildi. Ayrıca Cemal Karaata'nın, Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı belirlendi.