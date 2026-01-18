Aman dikkat! Şimdi de MHRS kullanıcılarını hedef aldılar: 'Cezanız var' diyen siteye kanmayın

Sağlık hizmetlerine erişimde yaygın olarak kullanılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( MHRS ), dolandırıcıların hedefi oldu. Sistemin bire bir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, vatandaşları "randevuya gitmeme cezası" bahanesiyle para ödemeye yönlendirdi. Bu durumla karşılaşan Büşra Betül Belet, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

'YENİ UYGULAMA SANDIM'

Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Belet, "Sisteme girmek için e-Devlet butonuna bastım ve karşıma '4 kere randevunuza gitmediğiniz için 130 lira ceza kesilmiştir. Ödeme yapılmadığı takdirde randevu alamayacaksınız, kısıtlamalar gelecek, icraya verilecek' şeklinde bir yazı çıktı. Bunun yeni bir uygulama olduğunu düşündüm. Ödeme ekranına yönlendirildiğimde ise dolandırıldığını anladım. Kartlarımı hemen iptal ettim" dedi. Herkesi bu duruma karşı uyaran Belet, "Bir anlık dikkatsizlikle bütün paramız gidebilir" ifadelerini kullandı.