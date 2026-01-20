Antalya'da korkunç olay! Balık tutarken hayatlarının şokunu yaşadılar: 'Bir baktık ki...'









Kan donduran olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için sahile gelen Metehan İ. ve Can İ. oltalarını yaklaşık 50-60 metre açıkta denize attıkları sırada oltaya büyük bir ağırlık takıldığını fark etti.

Oltayı çekmekte zorlanan iki arkadaş, büyük bir balık yakaladıklarını düşünerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Birlikte çekilen olta sahile ulaştığında oltaya takılanın balık değil bir erkek cesedi olduğu görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine sahilde görev yapan ALGE Özel Güvenlik ekipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.