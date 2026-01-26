AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF SORGULAMA EKRANI...

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçlarına nereden nasıl bakılır? soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 AÖF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları, sınavların ardından 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları en geç 1 Şubat 2026 tarihine kadar açıklanacak.
AÖF SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Sınav notları açıklandığında, herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan dijital platformlardan sorgulama yapılabilecek:
Giriş: Anadolu Üniversitesi Öğrenci Otomasyonu sayfasına gidin.
Kimlik: e-Devlet şifreniz veya öğrenci kullanıcı adınızla giriş yapın.
Görüntüleme: Ana menü üzerindeki "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayarak ders bazlı puanlarınızı ve harf notlarınızı inceleyin.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi.
Öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamasının 35'in üzerinde olması gerekmektedir.