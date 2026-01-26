Meteoroloji fırtına ve sağanak uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege'de de bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.