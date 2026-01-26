Yaya önceliğini hiçe sayan sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşların, hızla gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlara ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildiğini, yakalanan kamyon sürücüsü hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, olayda sağ şeritteki araç yayalara yol verirken, sol şeritten hızla gelen kamyondan yayalar son anda kurtuldu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve yaya önceliğini ihlal eden C.A. isimli sürücü, ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında gerekli işlemler uygulandı.