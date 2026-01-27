Özel hastaneden kedi tazminatı

TAVANDAN DÜŞTÜ
İstanbul'da 21 Mayıs 2025 tarihinde boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir sağlık kuruluşuna başvuran B.B'nin üzerine burada serum tedavisi gördüğü sırada tavandan metal bir plaka ve kedi düştü.
50 BİN TL ÖDENECEK
Metal kapak nedeniyle başından yaralanan ve kaza sonrası tedbir amacıyla tetanos aşısı yaptırmak zorunda kalan B.B'ye hastane tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
Tedavisinin ardından B.B., avukatları A. İslam Gezer ve Elif Büşra Berber aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.