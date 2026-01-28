Su tüketiminin artışında yapay zeka etkisi büyük

Yapay zeka veri merkezlerinin tükettiği temiz su miktarının artmasıyla, tüketimi düşürmek için hem bireysel hem de teknolojik önlem alınması için çalışmalar yürütülüyor.

Yapay zeka sistemleri için kurulan veri merkezleri son dönemde tükettiği su miktarıyla gündeme geliyor. Veri merkezlerinde yaşanan aşırı ısınmaların önüne geçmek için ise büyük oranda temiz sudan faydalanılıyor. BTK Veri Merkezi Mühendisi İbrahim Geylan, "Hem yeryüzündeki temiz kullanım suyunu veri merkezlerinde harcıyoruz ve kaynakları tüketiyoruz hem de bulunduğumuz coğrafyanın ikliminin değişimine sebep oluyoruz. Kısacası bir kişinin yapay zekada yapacağı bir görsel oluşturmanın sonucunun nerelere varacağını görmekteyiz" dedi.