Boca virüsü Kaan’ı yatağa bağladı

Antalya'da yaşayan Aydoğdu ailesinin grip olduğunu düşündükleri küçük çocuğun hastanede yapılan tahlillerinde Boca virüsü kaptığı tespit edildi. Entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı.

İki kez kalbi duran Kaan, doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmıyor.