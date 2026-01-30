Park halindeki aracında cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol kenarında uzun süre park halinde duran minibüsünte bulunan Kenan Yıldırım'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Minibüsün uzun süre yol kenarında beklediğini fark eden çevredeki sürücüler, durumu ekiplere bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kenan Yıldırım olduğu tespit edildi. Yıldırım'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.