Terör propagandası ve İsrail savunuculuğu yapıyordu: Ajans Muhbir sayfasına erişim engeli!

Sosyal medyada sözde 'haber sayfası' faaliyeti gösterip manipülatif paylaşımları ile toplumu kutuplaştıran hesaplara yönelik düğmeye basıldı. Özellikle kaynaksız paylaşımları ile terör propagandası yapan ve İsrail adına algı operasyonları yürütüp organize dezenformasyon yapan hesaplar tek tek mercek altına alındı.
TERÖR PROPAGANDASI VE ORGANİZE DEZENFORMASYON
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dün yaptığı paylaşımda 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. İletişim Başkanı Duran açıklamasında söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize biçimde dezenformasyon yaydığının açık şekilde tespit edildiğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir" bilgilerini paylaştı.
MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN PAYLAŞIMLAR YAPTIĞI BELİRLENDİ
Bunun üzerine "Milli güvenliği tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaparak sürekli provokasyonlara imza atan Ajans Muhbir hesabı hakkında düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla Ajans Muhbir hesabına erişim engeli getirildiği vurgulandı.
AJANS MUHBİR HESABINDAN 'İSRAİL' PROPAGANDASI
Öte yandan Ajans Muhbir isimli hesabın Siyonist İsrail adına etki ajanlığı yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Ajans Muhbir, daha önce İsrail askerlerinin görüntülerini paylaşarak "İsrail Savunma Kuvvetleri" tanımını kullanmış ve katillerin "Dünya'nın şunu bilmesi gerekiyor: Gazze halkıyla değil, Hamas'la savaştayız" ifadelerini kullanmış ve Gazze'deki soykırımı perdeleyen propaganda bili kullanmıştı.