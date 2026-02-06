Evde nem ve sıcaklık kontrol altında

YAŞAM alanlarındaki sıcaklık ve nem dengesini sürekli kontrol altında tutan Günsan Akıllı Wifi Sıcaklık & Nem Sensörü, konforlu ve sağlıklı ortamlar yaratılmasını destekliyor. Kullanıcılara uzaktan takip imkanı sağlıyor. Yaşam alanlarında sıcaklık ve nem seviyelerinin dengede tutulması, hem konforlu bir ortam hem de sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Özellikle kapalı alanlarda hava kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi, günlük yaşam kalitesini artırırken olası olumsuzlukların da önüne geçilmesini sağlıyor. Günsan Elektrik'in akıllı ev teknolojileri arasında yer alan Akıllı Wifi Sıcaklık & Nem Sensörü, kullanıcıların ortam koşullarını her an kontrol edebilmesine olanak tanıyarak yaşam alanlarını daha bilinçli şekilde yönetmesine destek oluyor.

ORTAM VERİLERİ KAYITTA

TUYA ve Smart Life platformlarıyla uyumlu olarak çalışan Günsan Akıllı Wifi Sıcaklık & Nem Sensörü, bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem değerlerini hassas şekilde ölçerek mobil uygulama üzerinden görüntülenmesini sağlıyor. Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde sensöre uzaktan erişim mümkün olurken, tüm veriler akıllı telefon aracılığıyla kolayca takip edilebiliyor. Küçük ve kompakt yapısıyla farklı yaşam alanlarına rahatlıkla yerleştirilebilen cihaz; özellikle bebek odası, yatak odası ve iklim dengesinin önemli olduğu alanlarda ideal ortam koşullarının korunmasına katkı sunuyor. Sürekli ölçüm yaparak ortam verilerini kayıt altına alan sensör, hem konfor seviyesinin artırılmasına hem de enerji kullanımının daha verimli yönetilmesine destek oluyor.

Timur Sırt