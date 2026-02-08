Tire ve Bayındır sele teslim

İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde sağanak yağmur hayatı felç etti. Karateke köyü civarında Torbalı karayolunda sel yaşandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Cambazlı köyü yolunun bazı bölümlerde heyelan ve göçük tehlikesi oluştu. Tire İncirliova yolu Köprüova mevkii ile Dibekçiler köy yollarında heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Sarılar köyünde de dereden geçmek isteyen traktör sürücüsü dere yatağına gelen ani sel sularına kapıldı. Sürücü son anda traktörün üstünden atlayarak kurtulmayı başardı. Dere yatağında kalan traktör ise ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Bayındır Hasköy'de sel sularına kapılan otomobilde sürücü Deniz Gemici (54) ile annesini itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Tarım alanları ile çiçek seralarını su bastı. Her iki ilçede de hasar tespit çalışmaları devam ediyor.