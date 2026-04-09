ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılı içinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılması planlanan 15 bin kişilik istihdam süreci, kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Adliye birimleri, ceza infaz kurumları ve bakanlığın merkez kadrolarında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek alımda; zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ile mübaşir pozisyonları ön plana çıkan kadrolar arasında bulunuyor.

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar, 2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan 15 bin kişilik alım sürecine odaklanmış durumda. Söz konusu istihdam kapsamında, farklı unvan ve görev alanlarında personel görevlendirmelerinin yapılması beklenirken, sürece ilişkin ayrıntılar kamuoyunda yakından izleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2026 yılı için Adalet Bakanlığı tarafından planlanan 15 bin kişilik personel alımı süreci gündemdeki yerini koruyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmesi öngörülen kadrolara dair ayrıntılar netlik kazanmazken, başvuru şartları ve ilan takvimiyle ilgili resmi bir duyuru henüz paylaşılmış değil. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Mevcut bilgilere göre alımların Nisan ayında duyurulması bekleniyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Resmi ilan yayımlandığında başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı netlik kazanacak. Merkez teşkilatı, adliyeler ve özellikle ceza infaz kurumlarındaki personel açığını kapatmayı hedefleyen alım, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Açılması beklenen kadrolar şunlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM)

Zabıt Katibi ve Ceza İnfaz Kurumu Katibi (Büro Personeli)

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen ve Tekniker

Hemşire ve Sağlık Teknikeri

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı

Mühendis ve İstatistikçi

İşaret Dili Tercümanı

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci)

