Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

Sinem Ünsal gözaltına mı alındı? Sinem Ünsal neden gözaltında? soruları merak ediliyor. İşte Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal hakkında merak edilenler...
SİNEM ÜNSAL GÖZALTINDA MI?
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
SİNEM ÜNSAL KİMDİR?
Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993 doğumlu Türk oyuncudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Foça'da geçirmiştir. Üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, aynı zamanda Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında çift anadal yapmıştır.
Oyunculuk alanındaki eğitimini Müfit Aytekin Atölye bünyesinde alan Ünsal, 2016 yılından itibaren televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.