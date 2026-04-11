Balıkesir’de döner ustasından hayat kurtaran müdahale

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde lokantada soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, döner ustasınca uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercide yemek yiyen lise öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı. Durumu fark eden döner ustası Kadir Aydemir, müdahalede bulundu. Aydemir'in uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda gencin nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aydemir, öğrencinin nefes alamadığını görünce hemen yardıma koştuğunu belirterek, temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekti.