Genç kadından yardım çığlığı

DİYARBAKIR'DA gördüğü şiddet nedeniyle eşinden kaçan ve Manisa'ya taşınmak zorunda kalan 2 çocuk annesi Esra Yalınkaya (32), can güvenliğinin olmadığını belirtti. Yardım çığlığı atan Yalınkaya "Ölümle tehdit ediliyorum. 2 yıldır boşanma davam sürüyor ama hala sonuç yok" dedi. Diyarbakır'da 2013 yılında Y.Y. (38) ile evlenen Esra Yalınkaya, iddiaya göre evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Boşanma kararı alan Yalınkaya, ölüm tehditleri nedeniyle çocuklarını geride bırakarak önce kadın sığınma evine yerleşti, ardından ailesinin yanına sığındı. Yalınkaya, tehditlerin sürmesi üzerine ailesiyle birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldı ve ailesiyle Manisa'ya yerleşti. Yalınkaya, "Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi öldürülmek istemiyorum" dedi.