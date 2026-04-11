Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyum atandı

"CAN Holding" soruşturması kapsamında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin Başkanı Remzi Sanver'in tutuklanmasının ardından "genel kurul yapmaması" nedeniyle mahkeme tarafından derneğe kayyum atandı. Yaşanan yönetim krizi, Başkan Remzi Sanver'in 17 Ekim 2025'te tutuklanmasının ardından yeni bir aşamaya taşındı. Başkanın görevini fiilen sürdürememesi nedeniyle tüzükte öngörülen süre içinde genel kurulun yapılamadığı belirtildi. Dernek üyesi Ali Rıza Aral, oluşan yönetim boşluğunun giderilmesi amacıyla Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği için kayyum atanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, dernekte ortaya çıkan yönetim boşluğu nedeniyle geçici süreyle kayyum atanmasına karar verdi. Konuya ilişkin davanın 20 Ekim 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.