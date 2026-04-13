Kırmızı bültenle aranan Lammers Antalya’da yakalandı

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan ve Danimarka adli makamlarınca aranan Matthias Malik Lammers, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucunda Lammers, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Lammers'ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde "COB" kod adlı operasyon kapsamında ele geçirilen 17 kilogram uyuşturucu (kokain, amfetamin, MDMA ve ketamin) olayının organizatörü olduğu ve bu suçtan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi.